В АдГ выступили против расширения санкций в отношении Белоруссии

Группа депутатов из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила против расширения экономических санкций в отношении Белоруссии. Об этом говорится в обращении, адресованном немецкими парламентариями правительству ФРГ. С документом ознакомился RT.

Так, в тексте отмечается, что экономические санкции, как и любые другие виды ограничений, могут разделить белорусское общество, что, в свою очередь, приведёт к усилению конфликта в стране.

Более того, вмешательство во внутриполитические дела Белоруссии «при нарушении суверенитета республики» не поспособствует развитию экономического сотрудничества Берлина и Минска в будущем, заявили немецкие депутаты.

«Белорусский рынок является важным для немецкой экономики... Только в 2019 году Германия экспортировала товаров в общей сложности на сумму €1,5 млрд и за то же время импортировала товаров на сумму €555 млн», — объяснили парламентарии.

Учитывая возможные риски, члены АдГ обратились к правительству Германии с призывом отказаться от поддержки в рамках Европейского совета идеи расширения санкций против Минска, в частности, от варианта введения экономических рестрикций.

Также в бундестаге выступили за переговоры с представителями белорусского руководства и оппозиции с целью достижения компромисса внутри страны.

В начале октября Европейский союз ввёл санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись 40 официальных лиц, которых обвинили в искажении результатов выборов президента республики и причастности «к жестокому подавлению мирных демонстраций».

Впоследствии о рестрикциях в отношении Минска объявили Соединённые Штаты и Канада.

Позднее Евросоюз дополнил санкционный список именами 14 белорусских чиновников. Более того, ограничения затронули и главу государства — Александра Лукашенко.

13 ноября в ЕС заявили о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.