Белоруссия вводит зеркальные санкции в отношении стран ЕС и Канады

Белоруссия вводит зеркальные санкции в отношении стран Евросоюза и Канады. Об этом говорится в сообщении белорусского МИД.

«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде», — отмечается в тексте.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что санкционный список носит эквивалентный характер, «а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия понижает уровень представительства в программе «Восточное партнёрство» до экспертного из-за политизированности принимаемых в рамках инициативы решений.