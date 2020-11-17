Белоруссия понизила уровень участия в «Восточном партнёрстве»
- РИА Новости
«На совещании была предложена и поддержана участниками совещания идея о понижении уровня нашего представительства в «Восточном партнёрстве». Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы», — приводит БЕЛТА его слова.
Макей отметил, что в Минске приняли решение «о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного».
Ранее глава белорусского МИД заявил, что Минск готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС.