Белоруссия понизила уровень участия в «Восточном партнёрстве»

Белоруссия понижает уровень представительства в «Восточном партнёрстве» до экспертного из-за политизированности принимаемых в рамках инициативы решений. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«На совещании была предложена и поддержана участниками совещания идея о понижении уровня нашего представительства в «Восточном партнёрстве». Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы», — приводит БЕЛТА его слова.

Макей отметил, что в Минске приняли решение «о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного».

Ранее глава белорусского МИД заявил, что Минск готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС.