МИД Белоруссии пообещал дать чувствительный ответ на санкции ЕС
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- РИА Новости
«Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнёрами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнёров», — приводит БЕЛТА слова Макея.
По его словам, не белорусская сторона была инициатором конфликтной ситуации с ЕС.
Ранее Европейский союз заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в связи с сообщениями о гибели в Белоруссии одного из жителей Минска, Романа Бондаренко.