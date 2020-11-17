МИД Белоруссии пообещал дать чувствительный ответ на санкции ЕС

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Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС.
МИД Белоруссии пообещал дать чувствительный ответ на санкции ЕС
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  • РИА Новости

«Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнёрами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнёров», — приводит БЕЛТА слова Макея.

По его словам, не белорусская сторона была инициатором конфликтной ситуации с ЕС.

Ранее Европейский союз заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в связи с сообщениями о гибели в Белоруссии одного из жителей Минска, Романа Бондаренко.

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