МИД Белоруссии пообещал дать чувствительный ответ на санкции ЕС

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС.

«Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнёрами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнёров», — приводит БЕЛТА слова Макея.

По его словам, не белорусская сторона была инициатором конфликтной ситуации с ЕС.

Ранее Европейский союз заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в связи с сообщениями о гибели в Белоруссии одного из жителей Минска, Романа Бондаренко.