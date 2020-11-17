Задержаны подозреваемые в ограблении сокровищницы в Дрездене
- Reuters
«Сегодня утром спецназ нескольких федеральных земель задержал троих граждан Германии, подозреваемых в совершении преступления», — говорится в пресс-релизе.
Поиск ещё двое подозреваемых по делу продолжается.
25 ноября 2019 года грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод» в Дрезденском замке-резиденции.
Похитители забрали по меньшей мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.
Немецкий детектив Йозеф Реш, который занимается расследованием данного дела, заявил, что похитители получили за свою работу не более €40 тыс.
Власти объявили награду в размере €500 тыс. за помощь в расследовании ограбления.