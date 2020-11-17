Задержаны подозреваемые в ограблении сокровищницы в Дрездене

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В Дрездене задержали троих подозреваемых в ограблении сокровищницы саксонских королей «Зелёный свод», которое произошло в ноябре 2019 года. Ещё двое предполагаемых похитителей объявлены в международный розыск, заявили в полиции Саксонии.
Задержаны подозреваемые в ограблении сокровищницы в Дрездене
  • Reuters

«Сегодня утром спецназ нескольких федеральных земель задержал троих граждан Германии, подозреваемых в совершении преступления», — говорится в пресс-релизе.

Поиск ещё двое подозреваемых по делу продолжается.

25 ноября 2019 года грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод» в Дрезденском замке-резиденции.

Похитители забрали по меньшей мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.

Немецкий детектив Йозеф Реш, который занимается расследованием данного дела, заявил, что похитители получили за свою работу не более €40 тыс.

Власти объявили награду в размере €500 тыс. за помощь в расследовании ограбления.

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