Полиция объявила награду за помощь в поимке дрезденских грабителей
- Reuters
Такое заявление опубликовала полиция Саксонии.
Сотрудники расследования ищут любые свидетельства, которые помогут обнаружить преступников и похищенные предметы.
Комиссия по расследованию кражи состоит из 40 человек, ею руководит отдел прокуратуры Дрездена по борьбе с организованной преступностью.
«Мы привлечём все средства, чтобы довести это расследование до конца», — говорится в заявлении главы полиции федеральной земли Хорста Крецшмара и старшего прокурора Клауса Ревекампа.
Ранее в полиции Дрездена сообщили, что грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод», в которой хранятся драгоценные предметы и произведения искусства.
Как отметила директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман, похитители забрали по меньшей мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.
После этого полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы.