Полиция объявила награду за помощь в поимке дрезденских грабителей

Власти Дрездена объявили награду в размере €500 тыс. за помощь в расследовании ограбления сокровищницы «Зелёный свод», которое произошло 25 ноября.

Такое заявление опубликовала полиция Саксонии.

Сотрудники расследования ищут любые свидетельства, которые помогут обнаружить преступников и похищенные предметы.

Комиссия по расследованию кражи состоит из 40 человек, ею руководит отдел прокуратуры Дрездена по борьбе с организованной преступностью.

«Мы привлечём все средства, чтобы довести это расследование до конца», — говорится в заявлении главы полиции федеральной земли Хорста Крецшмара и старшего прокурора Клауса Ревекампа.

Ранее в полиции Дрездена сообщили, что грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод», в которой хранятся драгоценные предметы и произведения искусства.

Как отметила директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман, похитители забрали по меньшей мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.

После этого полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы.