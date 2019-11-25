Полиция Дрездена расследует ограбление в сокровищнице «Зелёный свод»

Неизвестные грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод» в Дрездене. В настоящее время полиция выясняет, что было украдено и какой ущерб нанесён музею.

Как сообщает газета Bild, в полиции подтвердили, что неизвестным удалось проникнуть в сокровищницу.

«На месте работают наши сотрудники. Преступники в бегах», — сообщили в ведомстве.

Около музея находятся десятки автомобилей полиции, Дрезденский замок-резиденция окружён, подчёркивает издание.

При этом агентство РИА Новости уточняет, что власти пока не определили, что именно было похищено злоумышленниками.

«Мы исходим из того, что нечто было украдено. Что именно украдено — сейчас это нельзя точно определить», — сказали представители правоохранительных органов. Ограбление произошло утром в понедельник, 25 ноября.

В Twitter Саксонского МВД отметили, что «делать заявления об ущербе пока невозможно», а более подробная информация об инциденте будет опубликована в течение дня.

В сокровищнице «Зелёный свод» хранятся драгоценные предметы и произведения искусства из коллекций королевского и княжеского рода Веттинов.

В июне из галереи аукционного дома Christie's в Париже была украдена маска стоимостью €300 тыс. Тогда по факту кражи начали расследование, которым занимается группа по борьбе с бандитизмом.

Как сообщали СМИ, преступление произошло незаметно и без насилия. Маска была выставлена в художественной галерее Christie's Paris в VIII округе Парижа.

Также в марте The New York Times писала, что сотрудники филиала французского Лувра в Абу-Даби сообщили о пропаже картины итальянского художника Леонардо да Винчи «Спаситель мира» стоимостью $450 млн, которая должна была быть показана в ОАЭ ещё в прошлом году.