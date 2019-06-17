Из галереи в Париже украдена маска стоимостью €300 тысяч

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Из галереи аукционного дома Christie's в Париже украдена маска стоимостью €300 тыс., по факту кражи начато расследование, которым занимается группа по борьбе с бандитизмом.
Из галереи в Париже украдена маска стоимостью €300 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает Actu17.

Как отмечается, преступление произошло незаметно и без насилия. Маска была выставлена в художественной галерее Christie's Paris в VIII округе Парижа.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудники филиала французского Лувра в Абу-Даби не могут определить местонахождение картины итальянского художника Леонардо да Винчи «Спаситель мира» стоимостью $450 млн, которая должна была быть показана в ОАЭ ещё в прошлом году.

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