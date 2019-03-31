СМИ сообщили об исчезновении самой дорогой картины в мире
- ©Ray Tang/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Осенью 2018 года филиал Лувра в Абу-Даби должен был экспонировать картину, однако показ был перенесён без объяснения причин.
В Департаменте культуры и туризма Абу-Даби не отвечают на вопросы о картине, а сотрудники филиала на условиях анонимности сообщают, что у них нет информации о местонахождении полотна да Винчи.
По данным источника издания, парижский Лувр также не смог определить местонахождение картины.
«Спаситель мира» был продан в ноябре 2017 года на аукционе за рекордную сумму — $450 млн. По информации NYT, полотно приобрёл саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Предыдущим владельцем картины был российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, который купил её за $127,5 млн в 2013 году.