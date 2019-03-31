СМИ сообщили об исчезновении самой дорогой картины в мире

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Сотрудники филиала французского Лувра в Абу-Даби не могут определить местонахождение картины итальянского художника Леонардо да Винчи «Спаситель мира» стоимостью $450 млн, которая должна была быть показана в ОАЭ ещё в прошлом году. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
СМИ сообщили об исчезновении самой дорогой картины в мире
  • ©Ray Tang/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Осенью 2018 года филиал Лувра в Абу-Даби должен был экспонировать картину, однако показ был перенесён без объяснения причин.

В Департаменте культуры и туризма Абу-Даби не отвечают на вопросы о картине, а сотрудники филиала на условиях анонимности сообщают, что у них нет информации о местонахождении полотна да Винчи.

По данным источника издания, парижский Лувр также не смог определить местонахождение картины.

«Спаситель мира» был продан в ноябре 2017 года на аукционе за рекордную сумму — $450 млн. По информации NYT, полотно приобрёл саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Предыдущим владельцем картины был российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, который купил её за $127,5 млн в 2013 году.

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