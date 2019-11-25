В музее Дрездена рассказали о хищении ювелирных гарнитуров XVIII века
«Мы шокированы тем, какое бесчеловечное ограбление произошло», — сказала она.
Deutsche Welle отмечает, что камеры зафиксировали двух человек, которые проникли в помещение музея через окно, а потом сбежали на автомобиле. Полиция полагает, что в ограблении могли участвовать и другие злоумышленники.
Eine Vitrine mit Juwelen aus dem 18 Jahrhundert wurde zerstört und die Gegenstände gestohlen! #GruenesGewoelbepic.twitter.com/8y1qOSqo86— Radio Dresden (@RadioDresden) November 25, 2019
Основной целью похитителей стал исторический отдел музея, который разделён на две секции: одна посвящена курфюрсту Саксонии XVIII века Августу Сильному, во второй выставлены различные индивидуальные сокровища.
Не исключается и то, что перед преступлением была деактивирована энергосистема музейного комплекса. Местный поставщик энергии подтвердил факт аварии. Связь сбоя работы системы с ограблением также устанавливается в рамках расследования.
Уточняется, что позднее полиция обнаружила подожжённую машину, этот факт также может быть связан с преступлением.
Ранее в полиции Дрездена сообщили, что грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод», в которой хранятся драгоценные предметы и произведения искусства.