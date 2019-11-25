В музее Дрездена рассказали о хищении ювелирных гарнитуров XVIII века

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В Дрездене рассказали об ограблении сокровищницы «Зелёный свод», которое произошло утром 25 ноября. Как отметила директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман, похитители забрали по меньшей мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.

«Мы шокированы тем, какое бесчеловечное ограбление произошло», — сказала она.

Deutsche Welle отмечает, что камеры зафиксировали двух человек, которые проникли в помещение музея через окно, а потом сбежали на автомобиле. Полиция полагает, что в ограблении могли участвовать и другие злоумышленники.

Основной целью похитителей стал исторический отдел музея, который разделён на две секции: одна посвящена курфюрсту Саксонии XVIII века Августу Сильному, во второй выставлены различные индивидуальные сокровища.

Не исключается и то, что перед преступлением была деактивирована энергосистема музейного комплекса. Местный поставщик энергии подтвердил факт аварии. Связь сбоя работы системы с ограблением также устанавливается в рамках расследования.

Уточняется, что позднее полиция обнаружила подожжённую машину, этот факт также может быть связан с преступлением.

Ранее в полиции Дрездена сообщили, что грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод», в которой хранятся драгоценные предметы и произведения искусства.

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