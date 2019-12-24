Детектив рассказал о возможном гонораре «дрезденских грабителей»

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Похитители сокровищ в Дрездене после громкого ограбления сокровищницы «Зелёный свод» получили за свою работу не более €40 тыс., считает немецкий детектив Йозеф Реш, который занимается расследованием дела.

Реш расследует похищение от имени анонимного мецената, который пытается вернуть драгоценности.

«Я догадываюсь и предполагаю, что грабители не получили много денег за грабёж. Это €20-30-40 тысяч. Они не получили миллион евро. Они передали добычу», — рассказал детектив РИА Новости.

По словам Реша, его клиент предложил похитителям €1,3 млн в надежде на то, что они помогут указать на возможное местоположение украденных драгоценностей.

25 ноября в Дрездене грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод», в которой хранятся драгоценные предметы и произведения искусства.

Похитители забрали по меньшей мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.

После этого полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы. Власти объявили награду в размере €500 тыс. за помощь в расследовании ограбления.

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