В Германии за сутки зафиксировали почти 17 тысяч случаев коронавируса
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Согласно опубликованным данным Института Роберта Коха, за сутки в ФРГ зафиксировано 107 летальных исходов.
Всего с начала пандемии скончались 12 485 пациентов с коронавирусом.
Ранее в немецком Лейпциге тысячи протестующих против ужесточения карантинных мер в Германии вышли на демонстрацию.
2 ноября в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.