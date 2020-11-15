В Германии за сутки зафиксировали почти 17 тысяч случаев коронавируса

В Германии за сутки выявили 16 947 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 790 503.

Согласно опубликованным данным Института Роберта Коха, за сутки в ФРГ зафиксировано 107 летальных исходов.

Всего с начала пандемии скончались 12 485 пациентов с коронавирусом.

Ранее в немецком Лейпциге тысячи протестующих против ужесточения карантинных мер в Германии вышли на демонстрацию.

2 ноября в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.