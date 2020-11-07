В Германии проходит акция протеста против нового локдауна
- Reuters
Об этом сообщает телеканал MDR.
По имеющимся данным, многие митингующие нарушают гигиенические правила и ходят без защитных масок, а также нарушают дистанцию.
Телеканал отмечает, что полиции пришлось несколько раз пресечь агрессивное поведение демонстрантов.
Ранее в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.