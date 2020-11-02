В ФРГ начинают действовать новые карантинные меры

Новые карантинные меры, не столь жёсткие, как весной, вступают в силу в Германии из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что договорённость о данных мерах была достигнута между правительством ФРГ и главами федеральных земель 28 октября.

Также сообщается, что меры вводятся как минимум до конца ноября.

Будут закрыты фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

1 ноября в Германии за сутки выявили 14 177 новых заболевших коронавирусом. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 532 930.