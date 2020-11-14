В Германии за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса

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В Германии за сутки выявили 22 461 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 773 556.
В Германии за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса
  • © Reuters

Согласно опубликованным данным Института Роберта Коха, за сутки в ФРГ зафиксировано 178 летальных исходов.

Всего с начала пандемии скончались 12 378 пациентов с коронавирусом.

Ранее в немецком Лейпциге тысячи протестующих против ужесточения карантинных мер в Германии вышли на демонстрацию.

2 ноября в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

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