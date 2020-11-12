В Джорджии вручную пересчитают голоса на президентских выборах

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В американском штате Джорджия вручную пересчитают голоса, поданные избирателями на президентских выборах, в связи с незначительным отрывом кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
В Джорджии вручную пересчитают голоса на президентских выборах
  • Reuters

«Поскольку разница так невелика, потребуется полный пересчёт вручную в каждом округе... Мы будем считать каждый листок бумаги, каждый бюллетень. Каждый законно поданный, подлинный бюллетень», — цитирует его в ходе пресс-конференции CNBC.

Власти штата рассчитывают завершить пересчёт к 20 ноября.

По словам госсекретаря Джорджии, такая мера позволит «обеспечить уверенность».

По данным NBC, Байден опережает действующего лидера США Дональда Трампа на 14 тыс. голосов.

Ранее сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс вычел из результата Байдена 20 голосов выборщиков Пенсильвании, после чего тот потерял лидерство на выборах американского президента.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что состоится передача власти второй администрации Трампа. Байден, в свою очередь, заявил, что процесс передачи власти в США не остановить.

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем.

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