Байден допустил получение свыше 300 голосов выборщиков после подсчёта

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Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в ходе обращения к сторонникам заявил, что его команда близка к тому, чтобы получить свыше 300 голосов выборщиков по итогам подсчёта результатов выборов во всех штатах.
Байден допустил получение свыше 300 голосов выборщиков после подсчёта
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

«Мы выиграем эту гонку... Мы на пути к тому, чтобы выиграть более 300 голосов выборщиков», — заявил он.

Байден отметил, что за сутки ему удалось обогнать своего соперника на выборах действующего президента США Дональда Трампа в нескольких ключевых штатах.

«24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, теперь мы впереди, и мы собираемся победить в этом штате. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, теперь мы собираемся победить в Пенсильвании», — подчеркнул он.

Байден добавил, что то же самое наблюдается в Аризоне и Неваде, причём в последней, по его словам, лидерство кандидата от демократов удвоилось.

Он также напомнил, что кандидат от Демократической партии впервые за 24 года побеждает на президентских выборах в Аризоне и в первый раз за 28 лет — в Джорджии.

«Мы победим в этой гонке определённым большинством голосов, получив поддержку нации. Мы уже получили 74 млн голосов — больше чем когда-либо получал какой-либо президент за всю историю США», — сказал Байден.

По его словам, он опережает Трампа на 4 млн голосов.

Байден также заявил, что пока не готов объявить о победе на президентских выборах, хотя уверен, что она гарантирована.

При этом он призвал своих сторонников сохранять терпение и спокойствие.

Трамп, в свою очередь, заявил, что рассчитывает вернуть себе лидерство в ряде штатов по итогам судебных разбирательств.

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