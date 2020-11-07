Трамп рассчитывает вернуть лидерство в ряде штатов после судов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вернуть себе лидерство в ряде штатов по итогам судебных разбирательств.

«У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, который как по волшебству исчез спустя несколько дней», — написал Трамп в своём Twitter.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Он отметил, что отрыв возможно восстановится в ходе инициированных судебных разбирательств.

Ранее Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США Джо Байден не имеет права утверждать, что он является победителем президентских выборов.