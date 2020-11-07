Трамп рассчитывает вернуть лидерство в ряде штатов после судов

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вернуть себе лидерство в ряде штатов по итогам судебных разбирательств.
Трамп рассчитывает вернуть лидерство в ряде штатов после судов
  • © REUTERS/Carlos Barria

«У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, который как по волшебству исчез спустя несколько дней», — написал Трамп в своём Twitter.

Он отметил, что отрыв возможно восстановится в ходе инициированных судебных разбирательств.

Ранее Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США Джо Байден не имеет права утверждать, что он является победителем президентских выборов.

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