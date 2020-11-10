Помпео уверен в будущей передаче власти второй администрации Трампа
- Reuters
В ходе брифинга Помпео спросили, будет ли он оказывать помощь переходной команде объявившего себя президентом США Джо Байдена.
«Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы... Мы посчитаем все голоса», — цитирует госсекретаря США The Sun.
Ранее Трамп заявил о «большом прогрессе» в ситуации с итогами выборов в США.
Он пообещал подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу Байден.