Помпео уверен в будущей передаче власти второй администрации Трампа

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Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что состоится плавная передача власти второй администрации действующего американского лидера Дональда Трампа.
Помпео уверен в будущей передаче власти второй администрации Трампа
  • Reuters

В ходе брифинга Помпео спросили, будет ли он оказывать помощь переходной команде объявившего себя президентом США Джо Байдена.

«Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы... Мы посчитаем все голоса», — цитирует госсекретаря США The Sun.

Ранее Трамп заявил о «большом прогрессе» в ситуации с итогами выборов в США.

Он пообещал подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу Байден.

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