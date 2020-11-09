Байден призвал американцев носить маски

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Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден призвал американцев носить медицинские маски.
Байден призвал американцев носить маски
  • Reuters

«Пожалуйста, носите маску. Сделайте это ради себя, ради своих соседей. Маска — это не политическое заявление. Но это хороший способ начать объединение нации», — приводит газета The Washington Post его слова по итогам брифинга группы экспертов, разрабатывающих план по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что Байден приветствовал сообщения о разрабатываемой корпорацией Pfizer вакцине от COVID-19.

Ранее Байден заявил, что в случае победы на выборах намерен ввести общенациональное требование о ношении защитных масок в связи с распространением коронавируса.

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