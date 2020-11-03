Байден пообещал ввести обязательное ношение масок в США
- Reuters
«Администрация Байдена введёт обязательное ношение защитных масок в общенациональном масштабе, — написал Байден в Twitter.
Также уточняется, что будет гарантирован доступ к «постоянному, надёжному и бесплатному» тестированию на коронавирус.
К тому же отмечается, что будущая администрация Байдена ускорит разработку и распределение безопасных и эффективных вакцин и методов лечения коронавируса.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что из-за коронавируса Байден намерен ввести в стране карантин, который может затянуться на годы.