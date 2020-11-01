Трамп заявил о стремлении Байдена ввести карантин в США на годы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах в США Джо Байден намерен ввести карантин в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19, который может затянуться на годы.

«Байден хочет ввести локдаун в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие! Не будет никаких локдаунов», — написал Трамп в Twitter.

Он пообещал, что в ближайшее время страна снова вернётся к прежнему образу жизни.

Ранее Трамп заявил, что не будет вновь применять жёсткие ограничительные меры в случае новой волны распространения коронавируса на территории США.

Байден, в свою очередь, заявил, что в случае своей победы на выборах планирует ввести всеобщий масочный режим в Соединённых Штатах.