Токаев поздравил Байдена с избранием президентом США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с избранием на пост президента.

«Мои искренние поздравления господину Джо Байдену с его избранием на пост президента США. Надеюсь на продуктивное сотрудничество между нашими двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

Байдена с победой уже поздравили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, а также главы Греции и Бельгии Кириакос Мицотакис и Александр Де Кро.