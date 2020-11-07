Премьер Индии поздравил Байдена с победой на выборах в США

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Премьер Индии поздравил Байдена с победой на выборах в США
  • © REUTERS/Altaf Hussain

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Поздравления Джозефу Байдену с вашей яркой победой! В качестве вице-президента ваш вклад в укрепление отношений между Индией и США был решающим и бесценным. Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы поднять отношения между Индией и США на более высокий уровень», — написал Моди.

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

Байдена с победой уже поздравили премьер-министр Канады Джастин Трюдопремьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, а также главы Греции и Бельгии Кириакос Мицотакис и Александр Де Кро.

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