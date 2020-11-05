Осуждённый в США россиянин Никулин назвал дату апелляции по делу
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«Мой адвокат... подал апелляционную жалобу (касацию) на сокращение мер пресечения, то есть, чтобы меня освободили, а также, что заседание и слушание состоится в феврале 2021», — приводит РИА Новости его слова.
30 сентября американский суд решил приговорить Никулина к семи годам и четырём месяцам лишения свободы по обвинению в киберпреступлениях.
Обвинение требовало приговорить россиянина к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.
Позднее адвокат Никулина Валерия Нечай сообщила, что обжалует решение суда.