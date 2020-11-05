Осуждённый в США россиянин Никулин назвал дату апелляции по делу

Короткая ссылка
Осуждённый в США по обвинению в киберпреступлениях россиянин Евгений Никулин заявил, что рассмотрение апелляции по его делу назначено на февраль 2021 года.
Осуждённый в США россиянин Никулин назвал дату апелляции по делу
  • © Flickr / Roger

«Мой адвокат... подал апелляционную жалобу (касацию) на сокращение мер пресечения, то есть, чтобы меня освободили, а также, что заседание и слушание состоится в феврале 2021», — приводит РИА Новости его слова.

30 сентября американский суд решил приговорить Никулина к семи годам и четырём месяцам лишения свободы по обвинению в киберпреступлениях.

Обвинение требовало приговорить россиянина к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

Позднее адвокат Никулина Валерия Нечай сообщила, что обжалует решение суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить