Осуждённый в США россиянин Никулин назвал дату апелляции по делу

Осуждённый в США по обвинению в киберпреступлениях россиянин Евгений Никулин заявил, что рассмотрение апелляции по его делу назначено на февраль 2021 года.

«Мой адвокат... подал апелляционную жалобу (касацию) на сокращение мер пресечения, то есть, чтобы меня освободили, а также, что заседание и слушание состоится в феврале 2021», — приводит РИА Новости его слова.

30 сентября американский суд решил приговорить Никулина к семи годам и четырём месяцам лишения свободы по обвинению в киберпреступлениях.

Обвинение требовало приговорить россиянина к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

Позднее адвокат Никулина Валерия Нечай сообщила, что обжалует решение суда.