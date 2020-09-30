Суд в США приговорил россиянина Никулина к семи годам тюрьмы

Американский суд решил приговорить российского гражданина Евгения Никулина к семи годам и четырём месяцам лишения свободы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление судьи.

«Я приговорю его к 88 месяцам тюрьмы», — заявил судья.

Обвинение требовало приговорить россиянина к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. При этом защита просила, чтобы Никулина приговорили к четырём годам, уже отбытым им в заключении.

Ранее суд отклонил ходатайства защиты Никулина о проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора.

В июле суд присяжных на процессе в США признал Никулина виновным в киберпреступлениях.