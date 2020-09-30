Суд в США отклонил ходатайства защиты россиянина Никулина

Короткая ссылка
Американский суд отклонил ходатайства защиты россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в совершении киберпреступлений, о проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора.
Суд в США отклонил ходатайства защиты россиянина Никулина
  • © Flickr / Roger

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судью Уильяма Элсапа.

«Эти ходатайства отклонены», — сказал он в ходе заседания.

По словам Элсапа, «у властей были твёрдые аргументы» касательно дела Никулина.

Ранее защита Никулина подала в суд ходатайство о прекращении дела или начале нового процесса.

11 июля суд присяжных на процессе в США признал Никулина виновным в киберпреступлениях.

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить