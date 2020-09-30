Суд в США отклонил ходатайства защиты россиянина Никулина

Американский суд отклонил ходатайства защиты россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в совершении киберпреступлений, о проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судью Уильяма Элсапа.

«Эти ходатайства отклонены», — сказал он в ходе заседания.

По словам Элсапа, «у властей были твёрдые аргументы» касательно дела Никулина.

Ранее защита Никулина подала в суд ходатайство о прекращении дела или начале нового процесса.

11 июля суд присяжных на процессе в США признал Никулина виновным в киберпреступлениях.

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.