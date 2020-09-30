Суд в США отклонил ходатайства защиты россиянина Никулина
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судью Уильяма Элсапа.
«Эти ходатайства отклонены», — сказал он в ходе заседания.
По словам Элсапа, «у властей были твёрдые аргументы» касательно дела Никулина.
Ранее защита Никулина подала в суд ходатайство о прекращении дела или начале нового процесса.
11 июля суд присяжных на процессе в США признал Никулина виновным в киберпреступлениях.
Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.