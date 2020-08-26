Защита Никулина подала в суд США ходатайство о прекращении дела

Защита россиянина Евгения Никулина, признанного судом присяжных в США виновным в совершении киберпреступлений, подала в суд ходатайство о прекращении дела или начале нового процесса.

Слушания назначены на 29 сентября — в день приговора россиянину.

«Основываясь на доказательствах, приведённых в ходатайстве суд должен прекратить рассмотрение дела, признав доводы защиты, или начать новый процесс», — приводит заявление РИА Новости.

Как утверждает защита, суд не смог предоставить прямых доказательств причастности Никулина к совершенным киберпреступлениям.

11 июля российский гражданин Евгений Никулин был признан виновным в киберпреступлениях судом присяжных на процессе в США.

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.