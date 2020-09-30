Посольство России сообщило об оказании содействия Никулину

Посольство России в США сообщило, что оказывает консульско-правовое содействие гражданину России Евгению Никулину, которого в США приговорили к более чем семи годам тюрьмы.

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В диппредставительстве сообщили, что внимательно отслеживали судебный процесс в отношении Никулина. Отмечается, что дипломаты находятся в постоянном контакте с россиянином и его адвокатом. «Оказываем нашему соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие», — заявили в посольстве. Ранее американский суд решил приговорить Никулина к семи годам и четырём месяцам лишения свободы по обвинению в киберпреступлениях.