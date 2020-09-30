Посольство России сообщило об оказании содействия Никулину
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В диппредставительстве сообщили, что внимательно отслеживали судебный процесс в отношении Никулина.
Отмечается, что дипломаты находятся в постоянном контакте с россиянином и его адвокатом.
«Оказываем нашему соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие», — заявили в посольстве.
Ранее американский суд решил приговорить Никулина к семи годам и четырём месяцам лишения свободы по обвинению в киберпреступлениях.