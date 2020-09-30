Защита Никулина обжалует приговор россиянину

Валерия Нечай, адвокат осуждённого в США по обвинению в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина, заявила, что обжалует решение суда. Об этом информирует РИА Новости.

Она сообщила, что Никулин отбыл уже 48 месяцев в тюрьме из 88 месяцев, к которым его приговорил суд.

Адвокат заявила также о возможности россиянина выйти на свободу после отбытия 85% срока.

«Ему осталось отбыть еще 26,8 месяца, то есть чуть более чем через два года он вернётся домой», — сказала она.

При этом она считает, что аргументы защиты должны были обеспечить вынесение судом более мягкого приговора Никулину.

«Тем не менее, я довольна, что судья отверг чрезмерный запрос властей...» — заявила адвокат, добавив, что подаст апелляцию на приговор.

Ранее американский суд решил приговорить Никулина к семи годам и четырём месяцам лишения свободы по обвинению в киберпреступлениях.

Обвинение требовало приговорить россиянина к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.