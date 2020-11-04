Глава МИД Франции призвал Турцию прекратить оскорбления в адрес Парижа

Короткая ссылка
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления в сенате призвал Турцию прекратить оскорбления и угрозы в адрес Парижа.
Глава МИД Франции призвал Турцию прекратить оскорбления в адрес Парижа
  • Pixabay

«Мы перешли в отношениях с Турцией на неприемлемый для союзников уровень. Оскорбления, клевета, угрозы. Мы ждём, что президент Турции (Реджеп Тайип Эрдоган. — RT) и его правительство немедленно положат конец такому поведению», — заявил Ле Дриан.

Ранее во французском правительстве заявили, что Париж не откажется от принципов свободы выражения мнений и свободы публикаций, несмотря на попытки «запугивания».

24 октября Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне. Как передаёт агентство Anadolu, президент Турции рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».

21 октября Макрон на церемонии прощания с убитым в пригороде Парижа учителем истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин заявил, что Франция не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить