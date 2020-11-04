Глава МИД Франции призвал Турцию прекратить оскорбления в адрес Парижа

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления в сенате призвал Турцию прекратить оскорбления и угрозы в адрес Парижа.

«Мы перешли в отношениях с Турцией на неприемлемый для союзников уровень. Оскорбления, клевета, угрозы. Мы ждём, что президент Турции (Реджеп Тайип Эрдоган. — RT) и его правительство немедленно положат конец такому поведению», — заявил Ле Дриан.

Ранее во французском правительстве заявили, что Париж не откажется от принципов свободы выражения мнений и свободы публикаций, несмотря на попытки «запугивания».

24 октября Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне. Как передаёт агентство Anadolu, президент Турции рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».

21 октября Макрон на церемонии прощания с убитым в пригороде Парижа учителем истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин заявил, что Франция не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.