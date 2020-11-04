Полиция сообщила о задержанных после теракта в Вене выходцах из России

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Граждане нескольких стран, в том числе России, есть среди задержанных по делу о теракте в Вене. Об этом сообщил начальник городской полиции Герхард Пюрстль.
Полиция сообщила о задержанных после теракта в Вене выходцах из России
  • Reuters

По его словам, расследование продолжается, было 18 обысков и 14 задержанных в возрасте от 18 до 26 лет.

«У некоторых есть двойное гражданство. Речь идёт о Бангладеш, (Северной) Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — цитирует Пюрстля ТАСС.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что устроивший теракт действовал в одиночку. Также он сообщил, что спецслужбы Словакии некоторое время назад пытались передать данные о нападавшем.

Посол России в европейской стране Дмитрий Любинский рассказывал, что после теракта задержаны выходцы из ряда «балканских стран, исламского мира и Северного Кавказа».

Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. 

Пострадали более 20 человек, погибли пятеро, в том числе сам террорист. 

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