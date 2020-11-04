Глава МВД Австрии заявил, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку

Версия о том, что устроивший террористическую атаку в Вене действовал в одиночку, подтвердилась. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, в отношении задержанных по делу о теракте ведётся расследование по подозрению в участии в террористическом объединении.

Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом.

По заявлению МВД Австрии, в результате произошедшего пострадали 22 человека, задержаны — 14.

Как сообщалось, в результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист.