Глава МВД Австрии заявил, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку
- Reuters
По его словам, в отношении задержанных по делу о теракте ведётся расследование по подозрению в участии в террористическом объединении.
Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом.
По заявлению МВД Австрии, в результате произошедшего пострадали 22 человека, задержаны — 14.
Как сообщалось, в результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист.