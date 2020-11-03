Посол России рассказал о задержанных в Австрии после теракта в Вене
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«Есть данные о многочисленных задержаниях, причём не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Называются данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, из исламского мира и с Северного Кавказа, но никаких более подробных деталей на настоящий момент нет», — сказал дипломат.
Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».
По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека.