Посол России рассказал о задержанных в Австрии после теракта в Вене

В Австрии после теракта в Вене, по имеющимся данным, задержаны выходцы из ряда «балканских стран, исламского мира и Северного Кавказа», сообщил посол России в европейской стране Дмитрий Любинский в эфире «Россия 1».

«Есть данные о многочисленных задержаниях, причём не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Называются данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, из исламского мира и с Северного Кавказа, но никаких более подробных деталей на настоящий момент нет», — сказал дипломат.

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».

По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека.