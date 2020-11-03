Посол России рассказал о задержанных в Австрии после теракта в Вене

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В Австрии после теракта в Вене, по имеющимся данным, задержаны выходцы из ряда «балканских стран, исламского мира и Северного Кавказа», сообщил посол России в европейской стране Дмитрий Любинский в эфире «Россия 1».
Посол России рассказал о задержанных в Австрии после теракта в Вене
  • © JOE KLAMAR / AFP

«Есть данные о многочисленных задержаниях, причём не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Называются данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, из исламского мира и с Северного Кавказа, но никаких более подробных деталей на настоящий момент нет», — сказал дипломат.

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».

По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека.

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