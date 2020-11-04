МВД Австрии: спецслужбы Словакии пытались передать данные о нападавшем
- Reuters
«В последние часы появилась информация о том, что словацкая спецслужба за некоторые время до теракта проинформировала ведомство по защите конституции о преступнике, который, предположительно, хотел купить боеприпасы. Далее, очевидно, что-то пошло не так в коммуникации», — цитирует его ТАСС.
Глава МВД Австрии поручил учредить независимую следственную комиссию для расследования этого инцидента.
Ранее стало известно, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку.
Бургомистр Вены Михаэль Людвиг, в свою очередь, заявлял, что власти не получали каких-либо сигналов со стороны спецслужб о возможной подготовке теракта в столице Австрии.
Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом.
В результате произошедшего пострадали 22 человека, задержаны — 14. Погибли пять человек, в том числе сам террорист.