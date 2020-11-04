МВД Австрии: спецслужбы Словакии пытались передать данные о нападавшем

Словацкие спецслужбы за некоторое время до теракта в Вене сообщили австрийской контрразведке о том, что злоумышленник пытался купить боеприпасы в Словакии, однако затем произошла ошибка в цепочке передачи данных, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

«В последние часы появилась информация о том, что словацкая спецслужба за некоторые время до теракта проинформировала ведомство по защите конституции о преступнике, который, предположительно, хотел купить боеприпасы. Далее, очевидно, что-то пошло не так в коммуникации», — цитирует его ТАСС.

Глава МВД Австрии поручил учредить независимую следственную комиссию для расследования этого инцидента.

Ранее стало известно, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку.

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг, в свою очередь, заявлял, что власти не получали каких-либо сигналов со стороны спецслужб о возможной подготовке теракта в столице Австрии.

Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом.

В результате произошедшего пострадали 22 человека, задержаны — 14. Погибли пять человек, в том числе сам террорист.