Бургомистр Вены заявил об отсутствии сигналов о подготовке теракта
- Reuters
В ходе пресс-конференции его спросили, поступали ли властям города данные от национальных или международных спецслужб о подготовке подобной атаки.
«Мне неизвестно ничего о поступлении таких сигналов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил о четырёх погибших и 22 пострадавших при теракте в Вене.
Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.
После террористической атаки в Вене полиция провела 18 обысков, задержаны 14 человек.