Бургомистр Вены заявил об отсутствии сигналов о подготовке теракта

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг заявил, что власти не получали каких-либо сигналов со стороны спецслужб о возможной подготовке теракта в столице Австрии.

В ходе пресс-конференции его спросили, поступали ли властям города данные от национальных или международных спецслужб о подготовке подобной атаки.

«Мне неизвестно ничего о поступлении таких сигналов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил о четырёх погибших и 22 пострадавших при теракте в Вене.

Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.

После террористической атаки в Вене полиция провела 18 обысков, задержаны 14 человек.