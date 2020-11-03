Адвокат рассказал о совершившем нападение в Вене

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Адвокат Николаус Раст рассказал о совершившем нападение в Вене вечером в понедельник, 2 ноября. Раст представлял интересы молодого человека на слушании в Венском региональном суде в апреле 2019 года.

Тогда юноша был приговорён к 22 месяцам тюремного заключения по делу о терроризме как сторонник ИГ*.

Он намеревался поехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам.

Об этом пишет Kurier.

«Он происходил из совершенно нормальной семьи. Для меня это был юноша, которому не повезло, он встретил не тех друзей», — сказал адвокат.

По словам Раста, он никогда бы не подумал, что этот молодой человек станет убийцей.

Ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности о личности злоумышленника, устроившего стрельбу в Вене. 

Помимо гражданства Австрии, у стрелка также имелось гражданство Северной Македонии. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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