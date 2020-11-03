Адвокат рассказал о совершившем нападение в Вене
Тогда юноша был приговорён к 22 месяцам тюремного заключения по делу о терроризме как сторонник ИГ*.
Он намеревался поехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам.
Об этом пишет Kurier.
«Он происходил из совершенно нормальной семьи. Для меня это был юноша, которому не повезло, он встретил не тех друзей», — сказал адвокат.
По словам Раста, он никогда бы не подумал, что этот молодой человек станет убийцей.
Ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности о личности злоумышленника, устроившего стрельбу в Вене.
Помимо гражданства Австрии, у стрелка также имелось гражданство Северной Македонии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.