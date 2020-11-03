В МВД Австрии рассказали подробности об устроившем стрельбу в Вене

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности о личности злоумышленника, устроившего стрельбу в Вене.

Об этом сообщает Kurier.

Отмечается, что нападавшему было 20 лет и он уже был ранее судим. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство»*. Однако уже в декабре этого же года он смог добиться условно-досрочного освобождения.

Помимо гражданства Австрии, у стрелка также имелось гражданство Северной Македонии.

В момент нападения он был вооружён как огнестрельным оружием, так и холодным. По имеющимся данным, у него был с собой мачете.

Пояс со взрывчаткой, который был на нём во время совершения преступления, оказался муляжом.

В связи с данным нападением правоохранительными органами уже проведено 15 обысков, несколько человек были задержаны.

Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. В свою очередь, Нехаммер сообщил, что один из стрелков был сторонником «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.