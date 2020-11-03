Австрийская полиция уточнила данные по жертвам стрельбы в Вене
- Reuters
Как отметил представитель полиции агентству ТАСС, в результате теракта погибли три человека. Четвёртый скончавшийся, о котором сообщали СМИ, является преступником, совершившим нападение.
«По состоянию на данный момент в результате стрельбы погибли три гражданских лица. Четвёртый погибший — это сам преступник», — сказал собеседник.
Ранее СМИ со ссылкой на главу Вены Михаэля Людвига сообщали, что число жертв стрельбы в австрийской столице возросло до четырёх.
Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом.