Австрийская полиция уточнила данные по жертвам стрельбы в Вене

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В полиции Вены уточнили данные по числу погибших в результате стрельбы в городе.
Австрийская полиция уточнила данные по жертвам стрельбы в Вене
  • Reuters

Как отметил представитель полиции агентству ТАСС, в результате теракта погибли три человека. Четвёртый скончавшийся, о котором сообщали СМИ, является преступником, совершившим нападение.

«По состоянию на данный момент в результате стрельбы погибли три гражданских лица. Четвёртый погибший — это сам преступник», — сказал собеседник.

Ранее СМИ со ссылкой на главу Вены Михаэля Людвига сообщали, что число жертв стрельбы в австрийской столице возросло до четырёх.

Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. 

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