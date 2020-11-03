Число жертв стрельбы в Вене возросло до четырёх

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Бургомистр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что число жертв стрельбы в городе возросло до четырёх.
Число жертв стрельбы в Вене возросло до четырёх
  • Reuters

Об этом сообщает Kurier.

Ранее сообщалось о трёх жертвах теракта.

Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. В свою очередь, глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что один из стрелков был сторонником «Исламского государства»*.

RT ведёт прямую трансляцию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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