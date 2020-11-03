Число жертв стрельбы в Вене возросло до четырёх
- Reuters
Об этом сообщает Kurier.
Ранее сообщалось о трёх жертвах теракта.
Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. В свою очередь, глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что один из стрелков был сторонником «Исламского государства»*.
RT ведёт прямую трансляцию.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.