Cтрельба в Вене — теракт, несколько человек погибли, заявил глава МВД Австрии

Проводится полицейская операция: что известно о стрельбе в центре Вены

Короткая ссылка
Наталия Сергиевская
В центре Вены произошла стрельба, по данным полиции, несколько человек получили ранения. Как сообщают местные СМИ, нападавший открыл огонь около здания синагоги. Согласно некоторым сообщениям, в результате атаки погибли семь человек. Официального подтверждения данной информации не поступало. Также в местных СМИ появляются данные о том, что нападавших было несколько.
Проводится полицейская операция: что известно о стрельбе в центре Вены
  • Reuters
  • © Leonhard Foeger

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 02 ноября 2020

    Глава МВД Австрии заявил, что стрельба в Вене является терактом, несколько человек погибли.

    Об этом сообщает РИА Новости.

  • Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта или беспорядочной стрельбы в центре Вены.

    Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД.

  • Посольство России в Австрии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Вене. 

    «Мы выясняем информацию, есть ли россияне среди пострадавших», — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.

  • Издание Kronen Zeitung сообщило, что к атаке могли быть причастны несколько человек. Издание со ссылкой на МВД также сообщило, что по крайней мере один преступник был задержан. Кроме того, сообщается, что серьёзное ранение получил сотрудник полиции.

  • В полиции Вены обратились к гражданам с просьбой не публиковать фото и видеозаписи с места инцидента, чтобы не мешать расследованию.

  • Телеканал OE24 со ссылкой на представителя полиции сообщил, что в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек. 

    Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

  • После атаки нападавшему удалось скрыться, сотрудники полиции объявили о проведении спецоперации.

    Позже СМИ сообщили, что нападавший скончался, по предварительным данным, у него сработало взрывное устройство. 

  • Прямая трансляция с улиц Вены.

  • Как сообщила газета Kurier, в центре города было слышно несколько выстрелов.

    Также поступила информация о нескольких раненых.

  • Неизвестный открыл стрельбу около синагоги в центре Вены. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

    В полиции подтвердили факт стрельбы и попросили граждан избегать общественных мест.

Загрузить ещё
Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить