Проводится полицейская операция: что известно о стрельбе в центре Вены
- Reuters
- © Leonhard Foeger
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02 ноября 2020
Глава МВД Австрии заявил, что стрельба в Вене является терактом, несколько человек погибли.
Об этом сообщает РИА Новости.
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Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта или беспорядочной стрельбы в центре Вены.
Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД.
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Посольство России в Австрии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Вене.
«Мы выясняем информацию, есть ли россияне среди пострадавших», — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.
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Издание Kronen Zeitung сообщило, что к атаке могли быть причастны несколько человек. Издание со ссылкой на МВД также сообщило, что по крайней мере один преступник был задержан. Кроме того, сообщается, что серьёзное ранение получил сотрудник полиции.
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В полиции Вены обратились к гражданам с просьбой не публиковать фото и видеозаписи с места инцидента, чтобы не мешать расследованию.
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Телеканал OE24 со ссылкой на представителя полиции сообщил, что в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
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После атаки нападавшему удалось скрыться, сотрудники полиции объявили о проведении спецоперации.
Позже СМИ сообщили, что нападавший скончался, по предварительным данным, у него сработало взрывное устройство.
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Прямая трансляция с улиц Вены.
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Как сообщила газета Kurier, в центре города было слышно несколько выстрелов.
Также поступила информация о нескольких раненых.
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Неизвестный открыл стрельбу около синагоги в центре Вены. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.
В полиции подтвердили факт стрельбы и попросили граждан избегать общественных мест.