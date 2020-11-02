СМИ: Напавший на церковь в Ницце болен коронавирусом
- Reuters
Отмечается, что подозреваемый мог инфицировать пожарных, которые оказывали ему помощь после задержания.
Их включили в группу контактировавших с заболевшим COVID-19 и предписали уйти на самоизоляцию, пишет издание.
29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.
Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что подозреваемый приехал во Францию с целью совершения атаки.