СМИ: Напавший на церковь в Ницце болен коронавирусом

Совершивший нападение на церковь Нотр-Дам в Ницце болен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что подозреваемый мог инфицировать пожарных, которые оказывали ему помощь после задержания.

Их включили в группу контактировавших с заболевшим COVID-19 и предписали уйти на самоизоляцию, пишет издание.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что подозреваемый приехал во Францию с целью совершения атаки.