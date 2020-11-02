Cтрельба в Вене — теракт, несколько человек погибли, заявил глава МВД Австрии

СМИ: Напавший на церковь в Ницце болен коронавирусом

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Совершивший нападение на церковь Нотр-Дам в Ницце болен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.
СМИ: Напавший на церковь в Ницце болен коронавирусом
  • Reuters

Отмечается, что подозреваемый мог инфицировать пожарных, которые оказывали ему помощь после задержания.

Их включили в группу контактировавших с заболевшим COVID-19 и предписали уйти на самоизоляцию, пишет издание.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что подозреваемый приехал во Францию с целью совершения атаки.

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