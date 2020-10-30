Эрдоган выразил Греции соболезнования из-за землетрясения

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выразил соболезнования греческому народу в связи с гибелью людей в Греции в результате землетрясения в Эгейском море.

Соответствующий пост он написал на своей странице в Twitter.

«От своего имени и от лица всего турецкого народа я выражаю соболезнования всей Греции. Турция также всегда готова помочь Греции залечить раны. То, что две соседние страны выражают солидарность в тяжёлые времена, является гораздо более ценным по сравнению со многими вещами», — отметил он.

Таким образом турецкий лидер ответил на публикацию греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, который, в свою очередь, выразил соболезнованию народу Турции в связи с гибелью людей при землетрясении.

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли 12 человек и 607 пострадали.

Греческие СМИ сообщают о двух погибших детях в результате землетрясения на греческом острове Самос.