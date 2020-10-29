Недалеко от Парижа задержали собиравшегося напасть на людей мужчину

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Глава столичного региона Франции Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что полиция задержала мужчину, собиравшегося напасть на людей возле церкви недалеко от Парижа.
Недалеко от Парижа задержали собиравшегося напасть на людей мужчину
  • Reuters

«В Сартрувиле (департамент Ивелин) только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце», — написала она на своей странице в Twitter.

29 октября во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Позднее в этот же день СМИ сообщили, что полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. Спустя некоторое время стало известно о задержании собиравшегося напасть на людей с ножом во французском Лионе.

Вместе с этим 29 октября в саудовском городе Джидда неизвестный мужчина атаковал охранника консульства Франции.

Все эти события произошли спустя почти две недели после того, как в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

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