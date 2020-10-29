СМИ сообщили о задержании собиравшегося напасть на людей в Лионе
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Об этом сообщает телеканал CNews со ссылкой на источники в полиции.
Уточняется, что его задержали у вокзала Перраш. Предполагается, что мужчина намеревался сесть в трамвай, чтобы напасть в нём на пассажиров.
Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.
Позднее СМИ сообщили, что полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом.
Также стало известно, что в саудовском городе Джидда неизвестный мужчина атаковал охранника консульства Франции.
Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.