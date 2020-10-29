СМИ сообщили о задержании собиравшегося напасть на людей в Лионе

Во французском городе Лионе был задержан мужчина, который, вооружившись ножом с 30-сантиметровым лезвием, собирался совершить нападение.

Об этом сообщает телеканал CNews со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что его задержали у вокзала Перраш. Предполагается, что мужчина намеревался сесть в трамвай, чтобы напасть в нём на пассажиров.

Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Позднее СМИ сообщили, что полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом.

Также стало известно, что в саудовском городе Джидда неизвестный мужчина атаковал охранника консульства Франции.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.