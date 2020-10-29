СМИ сообщили о задержании собиравшегося напасть на людей в Лионе

Короткая ссылка
Во французском городе Лионе был задержан мужчина, который, вооружившись ножом с 30-сантиметровым лезвием, собирался совершить нападение.
СМИ сообщили о задержании собиравшегося напасть на людей в Лионе
  • © РИА Новости / Police Nationale

Об этом сообщает телеканал CNews со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что его задержали у вокзала Перраш. Предполагается, что мужчина намеревался сесть в трамвай, чтобы напасть в нём на пассажиров. 

Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Позднее СМИ сообщили, что полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом.

Также стало известно, что в саудовском городе Джидда неизвестный мужчина атаковал охранника консульства Франции.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить