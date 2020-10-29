Чрезвычайный комитет ВОЗ в четверг обсудит ситуацию с COVID-19 в мире

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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберётся в четверг, 29 октября, для оценки ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Чрезвычайный комитет ВОЗ в четверг обсудит ситуацию с COVID-19 в мире
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Пятая встреча Чрезвычайного комитета, созванная для обсуждения COVID-19 директором Всемирной организации здравоохранения согласно международным правилам, состоится 29 октября», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы организации.

Ранее в ВОЗ заявили о рекордных 2,8 млн выявленных случаев заболевания коронавирусом в мире за последнюю неделю.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

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