Чрезвычайный комитет ВОЗ в четверг обсудит ситуацию с COVID-19 в мире

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберётся в четверг, 29 октября, для оценки ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

«Пятая встреча Чрезвычайного комитета, созванная для обсуждения COVID-19 директором Всемирной организации здравоохранения согласно международным правилам, состоится 29 октября», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы организации.

Ранее в ВОЗ заявили о рекордных 2,8 млн выявленных случаев заболевания коронавирусом в мире за последнюю неделю.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.