Чрезвычайный комитет ВОЗ в четверг обсудит ситуацию с COVID-19 в мире
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«Пятая встреча Чрезвычайного комитета, созванная для обсуждения COVID-19 директором Всемирной организации здравоохранения согласно международным правилам, состоится 29 октября», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы организации.
Ранее в ВОЗ заявили о рекордных 2,8 млн выявленных случаев заболевания коронавирусом в мире за последнюю неделю.
По словам главы ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.