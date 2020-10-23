В ВОЗ прогнозируют трудные ближайшие месяцы борьбы с пандемией

Ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Трансляция брифинга ВОЗ ведётся в Twitter.

«Мы находимся на критически важном перекрёстке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии... Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны — на опасной траектории», — предупредил глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, во многих государствах наблюдается взрывной рост случаев коронавируса, что ведёт к повышенной нагрузке на больницы и отделения реанимации.

В связи с этим он призвал власти всех стран принять немедленные меры, чтобы избежать «необязательных смертей» и коллапса здравоохранения.

В ВОЗ также отметили важность справедливого распределения среди государств имеющихся ресурсов, в том числе медицинского оборудования, для борьбы с пандемией.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в течение последних нескольких недель эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире ухудшается.

22 октября ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по случаям COVID-19 в мире за сутки — 423 819 заболевших.