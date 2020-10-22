ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по случаям COVID-19 в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по суточном приросту числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Как указывается на сайте ВОЗ, в мире за сутки выявили 423 819 случаев коронавируса.

Агентство РИА Новости указывает, что до этого рекордными становились 412 889 случаев 17 октября.

Всего в мире к настоящему моменту было выявлено 41,104 млн случаев коронавируса, а жертвами COVID-19 стали 1,128 млн человек.

Больше всего больных было выявлено в Американском регионе — 19,040 млн.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что за повышением заболеваемости COVID-19 в мире через несколько недель может последовать рост смертности.