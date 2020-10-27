Россия предложила НАТО провести встречные инспекции ракетных установок

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Россия предлагает странам НАТО провести встречные инспекции ракетных установок — российской 9М729 и американской Mk 41.
Россия предложила НАТО провести встречные инспекции ракетных установок
  • РИА Новости

Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, недавнее заявление российского президента Владимира Путина о ситуации вокруг ДРСМД содержит ряд важных компонентов.

«Первый компонент — это предложение проверить отсутствие ударных средств в пусковых установках Mk 41, которые США имеют в Европе, в сочетании с нашей готовностью показать, что в Калининградской области отсутствуют ракеты 9М729», — цитирует Рябкова ТАСС.

Он напомнил, что Россия не признаёт нарушения, которые, по утверждениям США, совершила, создав такую ракету.

«Тем не менее в интересах укрепления европейской безопасности предлагаем провести встречные инспекции», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Глава государства также предложил рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.

В октябре 2018 года в МИД России выразили обеспокоенность в связи с наземным развёртыванием американских пусковых установок Mk 41 в Румынии и Польше.

Как отмечал исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Mk 41 в Румынии могут быть легко переоборудованы под испытанные «Томагавки».

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