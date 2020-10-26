Франция исключила возможность бойкота турецких товаров после слов Эрдогана

Франция не будет призывать к бойкоту турецких товаров в ответ на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил министр по вопросам внешней торговли и привлекательности Франк Риестер.

«Это (вопрос о бойкоте турецких товаров во Франции. — RT) вовсе не на повестке дня... Мы не будем действовать так, как действует сегодня Турция», — приводит РИА Новости его слова.

По информации радиостанции Europe 1, власти Франции рассматривают три возможных ответа на действия Турции.

Одним из возможных действий, как указывается в тексте, могло стать ограничение импорта турецких товаров.

Ранее Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.

Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.