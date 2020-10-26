Франция исключила возможность бойкота турецких товаров после слов Эрдогана
- Reuters
«Это (вопрос о бойкоте турецких товаров во Франции. — RT) вовсе не на повестке дня... Мы не будем действовать так, как действует сегодня Турция», — приводит РИА Новости его слова.
По информации радиостанции Europe 1, власти Франции рассматривают три возможных ответа на действия Турции.
Одним из возможных действий, как указывается в тексте, могло стать ограничение импорта турецких товаров.
Ранее Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.
Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.